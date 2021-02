Domenico Lentini, 36 anni, è il primo frontaliere vaccinato contro il coronavirus all’ospedale di Sanremo dalla Asl. Lentini è di Camporosso e lavora a Nizza. Nell’ambulatorio dedicato alle vaccinazioni all’ospedale Borea di Sanremo gli è stato somministrato il vaccino AstraZeneca. Tutta l’area di confine è considerata a rischio e ha visto aumentare in modo esponenziale i contagi proprio a causa di ingressi e uscite dei lavoratori italiani in Francia e dall’intenso via-vai dei francesi che passano il confine per fare shopping nella zona di Ventimiglia.

