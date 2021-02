Comincia il girone di ritorno e l’Imperia fa visita al Bra, unica squadra ad essere riuscita ad espugnare il ‘Nino Ciccione’ in questo campionato. I ragazzi di Mister Lupo scenderanno in campo all’ ‘Attilio Bravi’ di Bra, domani alle ore 14:30.

Bra-Imperia è stata affidata al signor Maurizio Barbiero della sezione di Campobaso. Sarà coadiuvato da Adriano Gervasoni, di Bergamo, e Ionut Eusebiu Nechita, di Lecco.

All’andata, i piemontesi vinsero in rimonta ad Imperia. Dopo il vantaggio di Capra, la rete di Bongiovanni e l’autogol di Scannapieco regalarono l’ 1-2 al Bra. Grazie all’enciclopedia online nerazzurra ‘Imperia calcio…storia di un amore’, risaliamo agli 11 precedenti: il primo è della stagione 1929-30 ed al ‘Ciccione’ terminò addirittura 10-1 per i ‘Draghi’.

Tornano a disposizione De Bode e Scannapieco, che hanno scontato il turno di squalifica, oltre a Cassata. Prima chiamata per il neo-acquisto Mattia Grandoni. Mister Lupo, fermato dal giudice sportivo insieme a Gnecchi e Martelli, dovrà fare i conti con le assenze. Saranno fuori Trucco (infortunio alla spalla), Donaggio (contusione) e Fazio (taglio alla testa e tenuto precauzionalmente a riposo), usciti malconci dalla trasferta scorsa.

PORTIERI – Dani, PalmieriDIFENSORI – Virga, De Bode, Scannapieco, Malandrino, GandolfoCENTROCAMPISTI – Giglio, Sancinito, Malltezi, Travella, Grandoni, Kacellari, FatnassiATTACCANTI – Capra, Sassari, Minasso, Di Salvatore, Calderone, Cassata .

