Dopo averlo scaricato va sottoscritto con firma autografa (a mano), e inviato scansionato (o fotografato in tutta la sua interezza) alla mail frontalieri.vaccino@asl1.liguria.it insieme alla carta di identità. Lo stesso modulo dovrà essere portato il giorno della vaccinazione insieme ad un documento di identità e la tessera sanitaria. Successivamente all’invio della mail, il centro prenotazioni di Asl1 contatterà il lavoratore per comunicare l’appuntamento della vaccinazione (luogo, data e ora).

Il lavoratore frontaliero per richiedere la vaccinazione anti-Covid19 deve compilare il modulo che si trova a questo indirizzo web: https://www.asl1.liguria.it/in-primo-piano/690-coronavirus-informazioni-per-l-accesso-ai-servizi-e-alle-strutture-asl1.html

Vaccino per i lavoratori frontalieri: ecco come prenotare