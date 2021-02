Altra colpo in casa giallorossa: la Rari Nantes Imperia riabbraccia Giacomo Lengueglia. Si rinforza ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico Fratoni con l’innesto dell’atleta classe 1991. Lengueglia è nato e cresciuto ad Imperia dove ha fatto tutte le trafila giovanili con la calotta giallorossa prima di passare alla Dinamica Torino, dove si è distinto per la spiccata propensione al tiro. E’ un’ala rapida che trova collocazione in posizione 1. Tutto il mondo giallorosso accoglie il ritorno del giocatore alla ‘Cascione’: bentornato Giacomo

Correlati