Zlatan Ibrahimovic a inizio marzo sarà a Sanremo per una settimana in occasione del Festival, così il Milan e lo staff del giocatore stanno pensando che Zlatan possa allenarsi per evitare il continuo spostamento tra Milano e la città dei fiori.

Il Milan gli metterà a disposizione una struttura per allenarsi e lo farà accompagnare da un preparatore atletico che lo seguirà passo per passo. Lo svedese si riunirà con la squadra mercoledì 3 marzo quando si giocherà Milan-Udinese. Per poi tornare a Sanremo e lavorare in modo individuale anche in vista della trasferta a Verona del 7 marzo.

