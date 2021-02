Carla Pastore, 80enne di Sanremo, è la prima vaccinata della Fase 2 nella provincia di Imperia. La vaccinazione è avvenuta all’ospedale Borea. “Sono orgogliosa di essere stata la prima over 80 a essere vaccinata in provincia di Imperia, ma anche stupita. Non sapevo di essere la prima, né che il mio nominativo fosse stato estratto a sorte – ha detto la donna all’Ansa – Ho chiamato un taxi, poco prima delle 9 e mi sono recata in ospedale. Mi sento benissimo e il virus non mi ha mai fatto paura”.

