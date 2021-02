ll Credito d’imposta per gli investimenti in agricoltura è al centro dell’iniziativa promossa da Cia Agricoltori Italiani in collaborazione con le sedi regionali di Cia in Liguria, Piemonte e Lombardia.

Sono numerose le aziende agricole in Liguria che possono accedere agli incentivi e alle misure previste dalle disposizioni su credito imposta e legge Sabatini, in particolare per ammodernare il parco macchine, per l’innovazione tecnologica e strumentale.

È un’importantissima opportunità – dichiara Massimiliano Pirrello, Responsabile Fiscale della provincia di Imperia – che permetterebbe alle aziende di ottenere un credito di imposta senza la necessità di click day o preventivi da presentare.

Appuntamento Giovedì 18 febbraio alle ore 14.30.

Interventi di

Massimo Bagnoli – Responsabile nazionale Ufficio Fiscale Cia

Alessandro Ferraresi – Area manager OM.EN Srl

Mario Cappellini – Responsabile nazionale Ufficio Credito Cia

Modera: Giovanni Cardone – Direttore Cia Piemonte





Si potranno effettuare domande, da mandare anche durante la diretta, a m.pirrello@cia.it