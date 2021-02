Lutto a Bordighera per la prematura scomparsa di Sergio Biancheri, mancato all’ospedale di Imperia a soli 58 anni. Sergio lascia la figlia Sara, Donatella, la sorella Roberta e il cognato Mario. I funerali sono stati celebrati oggi nella Chiesa di Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta.

