Al termine di una sfida lunghissima, Fabio Fognini al super tie-break ha sconfitto Salvatore Caruso e si è qualificato per il terzo turno degli “Australian Open” di tennis a Melbourne. Il tennista armese, numero 17 al mondo, si è imposto per 4-6, 6-2, 2-6, 6-3, 7-6 sul 29enne siciliano, numero 78 del mondo.

Tennis, Fabio Fognini si qualifica per il terzo turno agli “Australian Open”