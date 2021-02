Il mancato ritiro della patente al marito dell’ex procuratore di Imperia Giuseppa Geremia da parte dei Carabinieri “non costituisce reato”. La Corte d’Appello di Genova ha assolto dall’accusa di abuso d’ufficio il colonnello David Egidi, ex comandante dei Carabinieri ad Imperia, ed il marito della Geremia, Gianfranco Cabiddu. In primo grado erano stati entrambi condannati a 1 anno e 2 mesi ed a 3 anni, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Correlati