Dopo quella inglese, anche la variante sudafricana del Covid è stata rilevata in Francia nel Dipartimento delle Alpi Marittime, come ha comunicato Romain Alexandre, delegato dell’agenzia sanitaria Ars del dipartimento 06. Per il quotidiano “20Minutes” la variante sudafricana è stata trovata in un focolaio a Juan les Pins. Per “Nice Matin” almeno una decina di casi sono stati rilevati da inizio settimana.

