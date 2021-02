Una zona che ha bisogno di piu vaccini La preoccupazione è alta, i dati attuali indicano una zona a rischio nell’estremo Ponente , con il confine con la Francia , anche se poi emergono zone con dati più preoccupanti. Confesercenti rivolge un appello al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti , attraverso le parole del presidente provinciale Ino Bonello : ” Potenziamo il piano vaccinale per le zone più a rischio, aumentiamo il numero delle dosi a disposizione, abbattiamo i tempi di vaccinazione e quindi i tempi di copertura vaccinale per tutti gli abitanti della zona a rischio , non limitiamoci ai lavoratori frontalieri . Il nostro territorio storicamente ha enormi scambi di flussi di cittadini da e per la Francia ,compresi moltissimi lavoratori francesi che vengono a lavorare in Italia. Il possibile contagio non è a senso unico e si distribuisce in modo pazzo. Se servono – conclude Bonello – restrizioni maggiori, devono servire altresì una maggiore distribuzione di vaccini”. Il territorio da Ventimiglia a Sanremo va tutelato sia sotto l’aspetto della salute che sotto il profilo economico. ” Non possiamo essere solo a rischio- aggiunge Domenico Alessi presidente cittadino di Sanremo- per chiudere le attività economiche ed il nostro Casino’, serve anche più tutela sanitaria . Serve una dose in piu’ , potenziamo le tutele e le cure ” Non trascurabile la necessità poi di potenziare i controlli nelle diverse frontiere, in tutti i valici , compresa quella autostradale e compresi i cittadini provenienti dal Principato di Monaco.

“L’occasione per un ringraziamento vivissimo- conclude Sergio Scibilia, segretario provinciale- da Confesercenti a tutti gli operatori sanitari, a tutti volontari, alla direzione dell’ASL 1 per l’enorme lavoro che stanno svolgendo , con carichi di lavoro straordinari, e per quanto ancora dovranno fare. Noi abbiamo voglia di ritornare alla normalità , a lavorare in sicurezza , a sudare per la fatica . ”