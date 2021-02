Monica la moglie di Stefano Urso conosciutissimo ex presidente della Croce Verde Intemelia e fondatore assieme a lei dell’ ACEB associazione di volontariato è deceduta oggi in seguito al ricovero avvenuto ai primi di Febbraio per Covid. Ad annunciare la triste notizia il Marito Stefano con un post sul social Facebook :

Oggi con l’anniversario dell’apparizione della Madonna di Lourdes, credevo fortemente in un miracolo.

Abbiamo passato 4 anni difficilissimi ma ne siamo usciti bene, ero convinto di poter passare anche questo brutto momento.

Invece alle 12 di oggi ti hanno strappato via da me per sempre, perché in cielo hanno voluto un Angelo davvero speciale.

Monica, son sicuro che anche da lassù continuerai la Tua missione. Io farò la stessa cosa qui con #ACEB, con la nostra Associazione che abbiamo costruito e voluto fortemente assieme.

Andrò avanti, lo farò per te, la mia è una promessa.

Amore mio, proteggimi da lassù ❤️❤️❤️

Monica Ligustro aveva 46 anni la sua scomparsa ha destato profonda commozione nel ponente dove la donna era conosciutissima