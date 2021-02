Quest’oggi, nel giorno del ricordo, i giovani della Lega della Provincia di Imperia si sono recati in visita al “Giardino Martiri della Foibe” sito in Via Lamboglia, a Ventimiglia, per deporre una corona di fiori in memoria dei martiri delle foibe e degli esuli giuliano-dalmati.

Tra il 1943 e il 1947, decine di migliaia di nostri concittadini trovarono tragicamente la morte all’interno delle cavità dell’altopiano del Carso, a causa dell’oppressione esercitata dal regime comunista del maresciallo Tito, la cui natura totalitaria impediva finanche la libera espressione dell’identità nazionale. Non erano fascisti, la loro unica “colpa” fu quella di essere cittadini italiani.

“È un dovere per noi essere qui oggi – dichiara Andrea Coppola, Segretario provinciale della Lega Giovani – e ricordare i tanti nostri concittadini barbaramente trucidati sotto le insegne del Partito Comunista Jugoslavo tra il 1943 e il 1947 per volere del boia Josip Broz, ancora oggi inspiegabilmente Cavaliere di Gran Croce della Repubblica.

Spiace constatare, oggi come ogni anno, l’atteggiamento omertoso della sinistra italiana, colpevole di aver insabbiato, sino almeno agli anni novanta, e sicuramente fino al 2004 – anno in cui fu istituito il giorno del ricordo – uno degli eventi più tragici della nostra storia più recente.

Provo orrore, prosegue Coppola, per il comunicato diffuso a mezzo stampa da Rifondazione Comunista e Potere al Popolo, che “rifiutano le onoranze ai caduti” sull’assunto che quest’ultimi fossero (presunti) fascisti.

Come Lega Giovani della Provincia di Imperia ci impegneremo affinché rimanga sempre viva la fiamma della memoria, e perché gli orrori del passato non si ripetano mai più.

Questa corona, che oggi abbiamo deposto, dimostra che noi non abbiamo dimenticato e non dimenticheremo mai!”

Alla commemorazione erano presenti l’On. Flavio Di Muro, Commissario provinciale della Lega e, in rappresentanza della Regione Liguria, la Consigliera regionale della Lega Mabel Riolfo.