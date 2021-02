“Chiediamo di essere presenti all’estrazione dei nomi delle persone da vaccinare”, così il consigliere e capogruppo della Lista Sansa, Ferruccio Sansa. “Nel piano vaccinale della Regione Liguria si legge che, a partire da domani, inizieranno a essere vaccinate le persone over 80 anni. La scelta verrà effettuata con una ‘modalità di prenotazione e chiamata attiva’, ma nessuno ha capito bene cosa sta succedendo: quale sarà il metodo utilizzato e quando verranno selezionate le persone da vaccinare”. Visto che la Liguria è ultima nella classifica delle vaccinazioni, “chiediamo di capire cosa succede. Abbiamo depositato un Iri a riguardo”, conclude Sansa.

Sorteggio per selezionare le persone over 80 da vaccinare, la Lista Sansa chiede di essere presente al sorteggio