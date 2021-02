Si conferma anche per il 2020 la buona performance del canale instagram #LamiaLiguria, che in pochi anni si è posizionato saldamente tra i primi canali istituzionali di promozione turistica in Italia. Secondo i dati disponibili su Bestgrid App, i post pubblicati nel 2020 hanno totalizzato 1.758.066 reazioni positive dagli 80mila follower: nello stesso periodo soltanto i canali omologhi di Trentino e Sicilia hanno fatto meglio. Un risultato, precisa l’Agenzia In Liguria, ottenuto “in organico, senza sponsorizzazioni”, quindi particolarmente indicativo dell’engagement effettivo degli utenti. Il canale #LamiaLiguria nel 2020 ha veicolato su instagram le campagne social di Regione Liguria, in particolare “Experience Liguria”, “In Liguria puoi” e quella per promuovere la app LamiaLiguria. Buoni risultati anche per il canale @beactiveliguria, nato nel 2016, che nel corso del 2020 ha registrato una crescita significativa di follower e like, promuovendo in particolare il turismo attivo nell’entroterra, le aree protette e l’Alta Via dei Monti Liguri.

“La presenza sui social di Regione Liguria è sempre più puntuale ed efficace, e il gradimento crescente degli utenti lo dimostra – commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – Anche in un anno difficile per la promozione turistica come il 2020, il canale @Lamialiguria ha tenuto vivo il legame con chi ama la nostra terra e ha mantenuto un posizionamento competitivo in Italia, al confronto con destinazioni di grande richiamo turistico e con altre regioni dal territorio più esteso. Se i flussi turistici dell’anno passato sono poco indicativi per la situazione di emergenza che si è creata, possiamo dire tuttavia che la Liguria mantiene inalterata la sua attrattiva”.