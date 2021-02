In occasione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, morto nel 1944 nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri e italiani, domani, 11 febbraio alle ore 10 verrà piantumato un albero di ulivo nei giardini del Liceo Vieusseux di Imperia con apposizione di una targa. All’evento parteciperanno il Prefetto, il Questore, il Sindaco di Imperia, il Dirigente Scolastico dell’Istituto ed un rappresentate dell’Anps.

