Il tribunale collegiale di Imperia ha assolto per non aver commesso il fatto Alessio Alberigo, accusato di essere uno dei mandanti dell’incendio avvenuto il 2 novembre 2015 alla sala scommesse Eurobet a Imperi. Nell’esplosione provocata da una saturazione dei gas della benzina persero la vita due cugini albanesi: Albert Jakupaj, di 19 anni, e Aranit Ismajlukaj, 29 anni.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta