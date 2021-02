Federica Picasso, giovane mamma morta a Genova dopo essere finita sotto un tir mentre era sul monopattino elettrico, potrebbe avere perso l’equilibrio a causa di un piccolo avvallamento presente sull’asfalto. Stamani è stato messo un segnale di pericolo, con una luce rossa, per segnalare l’imperfezione del manto stradale. La donna potrebbe avere perso l’equilibrio per la buca o il tir potrebbe averla stretta in prossimità di una leggera incurvatura della strada.

