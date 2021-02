La Compagnia stabile Città di Sanremo è stata colpita da un altro lutto. Dopo Agostino Siccardi, è spirato Salvatore Parisi, 91 anni. Decano del gruppo, attore per molti anni, in passato aveva lavorato al Mobilificio Bestagno e come falegname all’ospedale Borea. I funerali di Salvatore, padre di Leda e Massimo, saranno celebrati oggi alle 15,30 nella chiesa di Baragallo, come riporta Marco Corradi su “La Stampa”.

