“Abbiamo avuto contatti con Adriano Celentano e Roberto Benigni, stiamo aspettando la loro risposta” ha comunicato Amadeus, conduttore del Festival di Sanremo. “Ornella Vanoni salirà sul palco dell’Ariston” ha anche confermato il direttore artistico del Festival in relazione agli ospiti della prossima edizione in programma dal 2 al 6 marzo.

