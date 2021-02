Incidente mortale stamattina a Genova, in via Monticelli. Una donna di 34 anni è stata travolta da un tir mentre era a bordo del suo monopattino elettrico. La donna aveva appena accompagnato i figli a scuola e stava tornando indietro. La donna potrebbe essere caduta e il camion l’avrebbe travolta oppure potrebbe essere stata sbalzata a terra dopo un urto con il tir.

