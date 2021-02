Nelle scuole della provincia di Imperia sulla base dei tamponi effettuati dall’Asl sono emersi 11 nuovi casi di positività. Si tratta di un alunno di una scuola secondaria di primo grado e uno di una primaria per quanto riguarda il distretto sanitario ventimigliese, di due operatori scolastici (di una scuola dell’infanzia e di una primaria), di uno studente di una secondaria di primo grado e di un alunno di una scuola dell’infanzia per il distretto sanremese. Infine per quanto riguarda il distretto imperiese si tratta di due operatori scolastici di una scuola primaria, di uno studente di una secondaria di secondo grado e di due alunni di una primaria.

