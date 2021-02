Grave incidente in una strada a ridosso della provinciale della Valle Argentina, tra Taggia e Badalucco, all’altezza di Villa Noiosa. Ieri un uomo di 42 anni, in moto, è caduto ed è scivolato fuori strada. Il motociclista, portato in ambulanza sino alla stazione di Taggia, è stato poi trasferito in elicottero al “Santa Corona” di Pietra Ligure, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

