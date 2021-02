A Imperia secondo intervento in poche settimane per i vigili del fuoco alle case “parcheggio” di via Airenti. Il fuoco proveniva da bidoni contenenti materiale infiammabile. Le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di individuare i presunti piromani. Due inquilini delle case rischiano la denuncia per incendio doloso, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.

Correlati