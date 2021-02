Rt

“Il report n.38 della cabina di regia certifica la buona qualità dei nostri indicatori di qualità, superiori alla soglia richiesta, e la buona capacità del tracciamento e dell’accertamento diagnostico. Si registra un lieve aumento della circolazione del virus, con un Rt più elevato della settimana scorsa a quota 0,95. L’incidenza è sostanzialmente stabile nell’ultimo mese con tendenza all’aumento nell’ultima settimana, il rischio complessivo è moderato” comunica Giovanni Toti, Presidente della Regione Liguria.

La situazione è molto fluida, si registrano ondulazioni piccole ma significative per gli indicatori, che possono avere effetti sulla classificazione.

Vaccini

Sul fronte vaccini, questa settimana la Liguria ha ricevuto circa 18mila dosi (1700 dosi Moderna, 16.380 da Pfizer); nelle prossime tre consegne (8, 15 e 22 febbraio) la Liguria riceverà oltre 109mila dosi di vaccino, grazie al cambio dei criteri di assegnazione dei vaccini, che prima si distribuivano in base a residenti, ora sono calcolati in base alla popolazione target (over 80). Ema ha in corso di valutazione un nuovo vaccino, possibile che a breve le armi aumentino. La settima prossima arriveranno le prime dosi del vaccino di AstraZeneca (6300 dosi).

Ospedali

Si chiude una settimana simile alle precedenti, le pressioni su ospedali e pronti soccorso sono abbastanza stabili. I ricoverati calano lentamente, e anche i ricoverati in terapia intensiva sono in linea con i dati attesi. Esiste una maggiore circolazione virale in Asl1, ma si tratta di una pressione che la Asl è in grado di assorbire. Gli ospedali cominciano ad avere un numero crescente di pazienti non Covid, un fatto già visto a maggio, quando si stava contraendo la prima ondata.