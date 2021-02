La gara tra Chieri e Sanremese sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Sanremese, con le riprese di Nico Cosentino e la telecronaca di Fabrizio Prisco.

Indisponibili per problemi fisici Gennaro, Sturaro, Ponzio, Lo Bosco, non convocati Del Ferro, Fava, Diallo e Felici. Rientra dalla squalifica Bregliano.

Alla seduta ha partecipato anche il nuovo acquisto Diego Vita, attaccante ex Fiorenzuola. Al termine è stato diramato l’elenco dei 21 convocati di mister Andreoletti.

Questa mattina la Sanremese ha svolto l’allenamento di rifinitura in vista della gara di domani contro il Chieri. Il match inizierà alle ore 15.00 e si giocherà allo stadio De Paoli.

Chieri-Sanremese, matuziani alla ricerca di una vittoria per avvicinarsi alla zona play-off