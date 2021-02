Carolina Stramare, Miss Italia 2019, originario di San Lorenzo al Mare, potrebbe partecipare all’edizione 2021 dell'”Isola dei famosi” che prenderà il via l’11 marzo. Il settimanale “Chi” ha rivelato la partecipazione al reality in Honduras di Carolina al pari di quelle di Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Angela Melillo, Francesca Lodo, Giovanni Ciacci ed Elisa Isoardi.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta