“Il Governo Draghi per salvare e far ripartire l’Italia deve essere l’unione delle migliori forze sociali e politiche di questo Paese. Spero che il centrodestra unito non perda l’occasione di partecipare a questo progetto con le sue proposte e le sue sensibilità”, così scrive il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook, pubblicando la sua intervista di oggi su Avvenire.

