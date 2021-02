Stamani a Pontedassio una “Camera degli abbracci”, spazio dedicato all’incontro tra gli anziani ospiti con i propri cari, è stata inaugurata nella rsa di Agnesi. La struttura è stata donata dal Rotaract Club Imperia alla Croce Rossa. E’ una tenda gonfiabile posizionata all’esterno della Rsa, che permetterà alle famiglie di riabbracciarsi dopo i lunghi mesi di isolamento. A fine emergenza la tenda sarà impiegata dalla Croce Rossa Italiana per altre attività. “La donazione è avvenuta nell’ambito di un progetto che i giovani del Rotaract stanno sviluppando. Iniziativa che vorremmo estendere a livello regionale” spiega il presidente della Cri di Imperia, Giuseppe Giannattasio, all’Ansa.

