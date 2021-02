Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, condurrà “PrimaFestival”, il programma che introduce il Festival di Sanremo, come ha anticipato Davide Maggio sul suo blog. A volerla alla conduzione della trasmissione sarebbe stato lo sponsor Suzuki. L’anno scorso “PrimaFestival” era stata condotta da Gigi e Ross assieme a Ema Stokholma.

