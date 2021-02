In provincia di Imperia la diffusione del Covid ha una curva in decisa ascesa. Sanremo ha il maggior numero di contagiati (319), mentre a Imperia sono 115 (con un incremento settimanale del 44%). Aumentano del 10% i contagi a Bordighera (54) e Taggia (34), stazionari a Ventimiglia (125) e Camporosso (21). A livello di quarantene Sanremo è prima con 756 persone in isolamento, precedendo Imperia (606), Ventimiglia (441), Bordighera (178), Taggia (137) e Vallecrosia (108), come riporta Giulio Gavino su “La Stampa”.

