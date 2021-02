Nella Rsa di Santo Stefano al Mare sulla base del tampone molecolare erano emersi 13 casi di positività (5 lavoratori e 8 ospiti), ma una volta effettuato il test antigenico tutti sono risultati negativi al Covid. E’ programmato un nuovo tampone molecolare nei prossimi 5 giorni per fare definitivamente chiarezza sulla vicenda anche in considerazione del fatto che tutti erano stati vaccinati il 18 gennaio, come riporta Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

