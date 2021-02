Il protocollo organizzativo e sanitario messo a punto dalla Rai per Sanremo 2021 e consegnato al Comitato tecnico scientifico è composto da 75 pagine. La consegna dei fiori e dei premi, compresi quelli finali “potrà essere effettuata tramite un carrello di scena realizzato e igienizzato dopo ogni utilizzo”. Gli artisti in gara, saranno prelevati dai camerini ai vari piani dell’Ariston e portati nella Green room dove attenderanno di passare nella Red room (per trucco e parrucco) e, poco prima dell’esibizione, portati nel retropalco. A fine esibizione, un addetto consegnerà loro una nuova mascherina chirurgica e li porterà nella Blu room per l’intervista radiofonica. Poi, dritti in camerino e quindi all’uscita dell’Ariston.

