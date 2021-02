L’Inail nel bollettino riguardante i dati relativi all’intero ultimo anno segnala l’aumento di denunce di infortunio con esito mortale in Liguria. Nel 2020 sono state 44 con un aumento del 91,30% rispetto al 2019 quando erano state 23. Sono state, invece, 18991 le denunce per infortunio nel 2020 con un calo dell’8,3% in confronto al 2019 quando erano state 20695.

