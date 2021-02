Incidente mortale sul lavoro stamani a Tovo San Giacomo, in provincia di Savona. Secondo quanto riferito dal sindaco, una persona sarebbe deceduta sotto le macerie. L’incidente si è verificato in un cantiere edile per il recupero di un immobile. Una delle ruspe al lavoro per rafforzare le fondamenta sarebbe stata travolta dal crollo di una parte della parete dell’edificio vicino.

