Prosegue lo screening del personale sanitario dell’ospedale di Imperia, nei confronti dei pazienti del reparto di medicina risultati positivi al Covid-19. A seguito dei tamponi, sono risultati positivi 15 pazienti: 13 sono stati trasferiti all’ospedale di Sanremo – area Covid e 2 trasferiti nell’area Covid della Palazzina B dell’ospedale di Imperia. Le loro condizioni cliniche sono stabili e la situazione è costantemente monitorata. Il reparto di medicina è attualmente isolato. Nel frattempo in tutto l’ospedale proseguono gli screening per pazienti e personale sanitario.

