“Apprendo da fonti di stampa del via libera del Comitato tecnico scientifico ai protocolli sanitari per il 71° Festival di Sanremo. E’ una notizia molto importante perché rappresenta un passo in avanti fondamentale. Non ho ancora ricevuto la documentazione e quindi non posso esprimere valutazioni sulle misure previste. Nei prossimi giorni mi confronterò con la Prefettura e tutti i soggetti coinvolti per un’analisi complessiva”, commenta il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

