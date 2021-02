Grazie alle reti segnate in avvio di ripresa da Romano e Gagliardi, la Sanremese si è imposta per 2-0 sul Legnano nel match di serie D giocato oggi pomeriggio al “Comunale”. Il bomber biancoazzurro ha segnato l’ottavo gol in campionato trafiggendo al 5′ il portiere del Legnano con una conclusione di prima intenzione da distanza ravvicinata. Il raddoppio è arrivato al 10′ con una pennellata su punizione di Gagliardi. Per effetto della quarta vittoria casalinga in questo torneo la Sanremese sale a quota 26 punti, balzando dall’11 all’8° posto, a 3 lunghezze dalla zona play-off. Domenica 7 febbraio il girone di andata si concluderà con la trasferta a Chieri.

