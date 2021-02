Si è chiuso senza gol il primo tempo di Sanremese-Legnano, gara valida per il 18° turno di andata del girone A di serie D, caratterizzata da emozioni dispensate con il contagocce. Al “Comunale” il portiere della Sanremese, Dragone, non ha dovuto compiere alcun intervento, mentre il portiere del Legnano è dovuto intervenire in quattro occasioni in avvio di gara prima per deviare in angolo un tiro di Demontis e poi per bloccare un tentativo di Gemignani. Quindi allo scadere per respingere prima una punizione di Demontis, poi subito un tiro da distanza ravvicinata di Castaldo. Al momento la Sanremese resta all’11° posto in classifica a 5 punti di distacco dai play-off ed a 12 punti di distanza dalla prima posizione.

