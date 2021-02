Giovanni Cenderello, primario del reparto di Malattie infettive del “Borea” a Sanremo conferma come la provincia di Imperia, come contagi da Covid, sia al momento la peggiore in Liguria. Nel Dipartimento delle Alpi Marittime ci sono 448 nuovi positivi la settimana, quasi il doppio del numero già alto in provincia di Imperia. “Situazione pesante. Impossibile non collegarla con quanto accade oltralpe. Ogni giorno migliaia di persone si spostano, per lavoro, tra Ponente e Francia” dice Cenderello a Claudio Donzalle su “Il Secolo XIX”.

