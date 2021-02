ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 2.107 ASL 2 856 ASL 3 1.197 ASL 4 294 ASL 5 981 Liguria 5.435

Isolamento domiciliare 3.734 43 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 61.533 210 Deceduti* 3.398 27

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 1.098 LA SPEZIA 775 IMPERIA 957 GENOVA 2.264 Residenti fuori Regione/Estero 107 altro/in fase di verifica 156 TOTALE 5.357

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 829.405 3.783 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 46.897 2.737 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 70.288 233 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 5.357 -4

Coronavirus, 4 decessi a Sanremo, 27 in totale in Liguria segnalati nel bollettino di oggi (3 febbraio)