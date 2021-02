Un nuovo cluster covid è stato isolato in una residenza sanitaria assistenziale di Santo Stefano al Mare con 13 positivi tra ospiti e personale, un altro in una rsa di Latte (Ventimiglia) con 2 positivi. Lo ha riferito il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

