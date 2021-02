Di fronte al forte aumento dei ricoverati nell’ultima settimana, all’ospedale di Sanremo l’Asl 1 ha riaperto un altro reparto Covid al Castillo, al posto di uno dei due di Medicina. Sono stati aggiunti 15 posti letto alla dotazione totale che era di 104 letti, per avere un margine di manovra se il trend della pandemia in provincia continuasse a crescere, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

