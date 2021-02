Il plesso scolastico che ospita l’Istituto Comprensivo “Boine” di Imperia, è stato chiuso a partire da oggi per diversi casi di positività al Covid-19 riscontrati nei giorni scorsi, con annesse quarantene di studenti e personale scolastico. La situazione è monitorata costantemente dall’Asl1 Imperiese.

