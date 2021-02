Cinque “spaccate” di notte tra Arma di Taggia e Bussana. Furti con scasso che hanno fruttato alcune centinaia di euro e provocato danni per migliaia agli esercizi (bar “Il Muretto”, bar dello stabilimento “Piccolo Lido”, Bar ristorante “L’impekabile”, negozio di abbigliamento “Charlotte”, “Bar Green”). I Carabinieri stanno controllando i filmati della video sorveglianza per individuare i responsabili, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

