Questa mattina l’assessore regionale all’Urbanistica ed Edilizia Marco Scajola si è recato in Comune a Ventimiglia per incontrare il Sindaco Gaetano Scullino, insieme all’Amministratore Unico di ARTE Imperia, Antonio Parolini. Una riunione volta a programmare e definire interventi di riqualificazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Successivamente, l’assessore Marco Scajola ha effettuato un sopralluogo alle case popolari site in via Gallardi per verificare lo stato degli immobili e l’avanzamento dei lavori di ristrutturazione di alcuni appartamenti.”Questa mattina, insieme ad Antonio Parolini, ho incontrato il Sindaco Scullino per programmare e definire interventi di ristrutturazione su immobili di ARTE. Una riunione per pianificare azioni concrete per i cittadini. Successivamente mi sono recato per un sopralluogo in via Gallardi, per constatare in prima persona lo stato degli immobili ed incontrare gli abitanti. Negli ultimi cinque anni abbiamo lavorato per riqualificare gli immobili ERP e migliorarne la vivibilità, continueremo anche durante questo mandato.”

Correlati