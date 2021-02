La partita ASD Imperia – AC Saluzzo, valida per la 18° giornata di Serie D girone ‘A’, verrà disputata mercoledì 3 febbraio con fischio d’inizio alle ore 15:00. Sempre allo stadio ‘Nino Ciccione’. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook A.S.D. Imperia 1923.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta