Un focolaio di Covid19 (con 9 positivi su 28 ospiti) è stato registrato nel centro di accoglienza migranti di Molini di Triora. Si tratta per lo più di soggetti asintomatici, tranne uno che presenta sintomi febbrili. Il centro accoglie stranieri richiedenti protezione internazionale e provenienti soprattutto dall’Africa. “Abbiamo anche 5 residenti positivi, invito la popolazione a tenere alta l’attenzione ed a collaborare con l’Asl per le operazioni di tracciamento in modo tale da capire la presenza di eventuali positivi e frenare i contagi” dice il sindaco di Molini, Manuela Sasso, all’Ansa.

