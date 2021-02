“Con i vertici Rai ci siamo sentiti al termine della riunione che hanno avuto con la direzione artistica: mi hanno informato sulla volontà di presentare al Cts un progetto che non prevede i figuranti. Al di là delle polemiche degli ultimi giorni, mi pare una scelta orientata a perseguire la condizione di massima sicurezza possibile, esattamente come abbiamo già fatto annullando il palco di piazza Colombo o qualsiasi altro evento collaterale. Ora aspettiamo di conoscere il parere del Cts e i protocolli sanitari validati, concernenti anche gli spazi esterni all’Ariston, che dovrò poi approfondire insieme alla prefettura e a tutti i soggetti coinvolti” ha dichiarato il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri.

